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08 декабря 2017
10:51:04

В Тольятти нужно построить автомобильный путепровод через железнодорожный переезд на ул. Коммунистическая

С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД». Об этом сообщает коммунсит Максим Гусейнов.

Добиться продления ограничения движения большегрузов в Тольятти так и не удалось. В Минтрансе сочли эту инициативу снизу нецелесообразной. Воплощение же новой идеи позволит улучшить движение транспорта при выезде на федеральную трассу М-5.

Когда  закрывается переезд, естественно, прекращается движение транспорта, любого, в том числе  «Скорой помощи» и  пожарной охраны. С этим долгое время мирились. Но сейчас, когда ведется строительство трехуровневой развязки на 974 км трассы М-5 «Урал», и проезд на время строительства осуществляется по объездным дорогам местной сети, нагрузка на ул. Коммунистическую возрастает. Участок дороги в районе переезда становится наиболее проблемным.

Поэтому депутаты считают, что автомобильный путепровод позволит значительно увеличить интенсивность движения транспорта в Комсомольском районе. И неважно,  какой это будет путепровод:  над железнодорожными путями либо под ними. Главное, чтобы «РЖД» не оказались столь же непреклонны, как Минтранс.

Фото: gusejnovmaksim.ru




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