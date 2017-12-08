С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД». Об этом сообщает коммунсит Максим Гусейнов.

Добиться продления ограничения движения большегрузов в Тольятти так и не удалось. В Минтрансе сочли эту инициативу снизу нецелесообразной. Воплощение же новой идеи позволит улучшить движение транспорта при выезде на федеральную трассу М-5.

Когда закрывается переезд, естественно, прекращается движение транспорта, любого, в том числе «Скорой помощи» и пожарной охраны. С этим долгое время мирились. Но сейчас, когда ведется строительство трехуровневой развязки на 974 км трассы М-5 «Урал», и проезд на время строительства осуществляется по объездным дорогам местной сети, нагрузка на ул. Коммунистическую возрастает. Участок дороги в районе переезда становится наиболее проблемным.

Поэтому депутаты считают, что автомобильный путепровод позволит значительно увеличить интенсивность движения транспорта в Комсомольском районе. И неважно, какой это будет путепровод: над железнодорожными путями либо под ними. Главное, чтобы «РЖД» не оказались столь же непреклонны, как Минтранс.

Фото: gusejnovmaksim.ru