Компания «Волжские коммунальные системы» проводит ремонтные работы на сетях водопровода и предупреждает:

По адресу ул.Коммунистическая 26Б (насосная станция ООО "СИБУР") будет отключена подача холодной воды. По окончании работ возможно взмучивание воды близлежащих домов.

21 марта будут идти работы по аварийному ремонту участка сети внутриквартальной канализации в районе жилого дома по ул.Победы, 12, и установке заглушающих устройств. С 9.00 среды до 9 утра пятницы на подпоре окажутся участки сети канализации от следующих жилых домов:

ул.Победы 12,14,16,18,20,23,23а,25,29а;

ул. М.Горького 49,51,53,57,59,61,92,26,28,30,32,36;

ул.Новопромышленная 9,11,13,15,17,19;

ул.Чапаева 145,147,149.

С целью предотвращения затопления подвальных помещений вышеуказанных домов администрация ООО "Волжские коммунальные системы" рекомендует проверить на герметичность ревизионные отверстия в подвалах, закрыть смотровые люки.

В связи с проведением плановых работ на сетях водопровода по адресу: ул. Новосадовая 9 (замена задвижки Д50 мм), будет отключена подача холодной воды с 10.00 21 марта и до окончания работ по следующим адресам:

ул.Новосадовая 9,11;

ул.Олимпийская 19,21,23,36 (поликлиника), 34 (маг."Елисеич");

ул.Полевая 22,24,26,28 (почтовое отделение);

ул.Полевая 20 (детский сад "Дубравушка").

По окончанию работ и восстановлению технологической схемы водоснабжения возможно взмучивание воды.

Питьевая вода будет подвозиться бойлером!

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