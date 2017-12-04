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04 декабря 2017
08:20:43

В Тольятти не могут решить, как убрать коварную лужу

Она находится на пересечении улиц Льва Толстого и Ленина. Всякий раз, когда идет дождь или тает снег, здесь образуется настоящее море. Лужа мешает не только передвижению по пешеходному переходу. Даже водители «Скорой помощи» отказываются проезжать в сторону дома на ул. Ленина, 31, боятся глубины.

Депутат от КПРФ Максим Гусейнов неоднократно поднимал этот вопрос перед чиновниками из департамента городского хозяйства на профильной комиссии в Думе. Даже предлагал решение – сделать в поле уклон в сторону села Тимофеевка, чтобы вода стекала туда, образуя что-то вроде пруда-накопителя. Однако чиновники ничего не сделали, объясняя свое бездействие отсутствием денег.

Недавно администрация сообщила, что разработана дорожная карта по решению проблемы. В план мероприятий входят: во-первых, откачка воды в рамках муниципального контракта с «Автодоринжиниринг» по содержанию автомобильных дорог.

Во-вторых, для отвода остатков вод будет вырыта траншея, которая, как заверили в администрации, должна была быть готова уже к 30 ноября. Кроме того, с ПОКХ затребуют информацию о разработке проектной документации на строительство системы ливневой канализации по ул. Ленина, желательно со сроками реализации проекта.

К сожалению, рвение чиновников ограничилось лишь составлением планов. При осмотре затопляемой территории 1 декабря траншеи, необходимой для отвода вод, обнаружено не было, хотя сроки ее обустройства прошли. Если чиновники планируют выполнять остальные мероприятия также, решения проблемы с лужей на Льва Толстого тольяттинцы не дождутся еще минимум несколько лет. Поэтому на очередном заседании комиссии по городскому хозяйству депутатом от КПРФ Максимом Гусейновым вновь будет поднят вопрос о реализации мероприятий по устранению злополучной лужи.

Фото: gusejnovmaksim.ru




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