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11 апреля 2018
14:13:42

В Тольятти нашли водителя, который скрылся, совершив наезд на женщину

ДТП произошло накануне на улице Свердлова. Как рассказали в ГИБДД, тольяттинка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбив ее, мужчина поспешил уехать с места ДТП, после чего был объявлен в розыск. Сотрудники полиции довольно быстро смогли установить его личность, и теперь 69-летний пенсионер будет привлечен к ответственности.  

С начала года в Тольятти зафиксировано 388 ДТП с материальным ущербом, в которых водители скрылись с места происшествия. В 27 таких авариях получили травмы люди. Большая часть водителей установлена, все они  привлечены к административной ответственности. За оставление места ДТП предусмотрено лишения прав на  срок от 1 года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.




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