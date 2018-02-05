Полиции стало известно, что он вот уже 4 месяца функционирует в одном из помещений на Приморском бульваре. Оперативники прибыли на место, где обнаружили и изъяли два игровых аппарата, шесть системных блоков, шесть мониторов.
Также они задержали и организатора противоправной деятельности – 31-летнюю жительницу Тольятти. Заведено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Задержано избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.