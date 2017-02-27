Игорное заведение было расположено на улице 70 лет Октября. Из помещения стражи правопорядка изъяли фишки для игры в покер на сумму, эквивалентную миллиону рублей, два ЖК-телевизора, а также колоды игральных карт и деньги, предположительно, полученные противоправным путем.
На момент проведения осмотра в помещении находились 12 человек, которые пояснили, что играли в покер на деньги, предварительно приобретая игральные фишки у 30-летнего организатора. Житель Самары приглашал гостей при помощи смс-рассылки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу
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