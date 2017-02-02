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02 февраля 2017
10:35:11

В Тольятти нашли деньги на благоустройство в честь 50-летия АВТОВАЗа

В бюджет заложено порядка 260 млн рублей на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном, соответствующие изменения в главный финансовый документ города были внесены на заседании думы.

На днях в мэрию поступило письмо из Министерства строительства губернии, в котором областные чиновники подтвердили выделение из регионального бюджета 111,1 млн рублей для появления в Тольятти нового объекта городского пространства. Напомним, выставочный зал и сквер планируется разместить на ул. Революционной вдоль Парка Победы, что преобразит заброшенную территорию и сделает ее привлекательным местом отдыха для горожан.

Но для того, чтобы получить областные средства, необходимо заложить софинансирование в местном бюджете. По предложению мэрии в предстоящие три года на строительство объекта будет выделено 259,3 млн рублей. Из них 70 млн — в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти» и 189,3 млн  — за счет непрограммных мероприятий в области культуры. Итого, с учетом областных средств, на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном направят 370,4 млн рублей.

В мэрии отметили, что согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля в Тольятти, подписанном в сентябре 2016 года председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, современный масштабный объект для досуга горожан должен быть построен в течение 2018-2019 годов.




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