В бюджет заложено порядка 260 млн рублей на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном, соответствующие изменения в главный финансовый документ города были внесены на заседании думы.

На днях в мэрию поступило письмо из Министерства строительства губернии, в котором областные чиновники подтвердили выделение из регионального бюджета 111,1 млн рублей для появления в Тольятти нового объекта городского пространства. Напомним, выставочный зал и сквер планируется разместить на ул. Революционной вдоль Парка Победы, что преобразит заброшенную территорию и сделает ее привлекательным местом отдыха для горожан.

Но для того, чтобы получить областные средства, необходимо заложить софинансирование в местном бюджете. По предложению мэрии в предстоящие три года на строительство объекта будет выделено 259,3 млн рублей. Из них 70 млн — в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти» и 189,3 млн — за счет непрограммных мероприятий в области культуры. Итого, с учетом областных средств, на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном направят 370,4 млн рублей.

В мэрии отметили, что согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля в Тольятти, подписанном в сентябре 2016 года председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, современный масштабный объект для досуга горожан должен быть построен в течение 2018-2019 годов.