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18 октября 2017
07:25:34

В Тольятти напишут «Большой этнографический диктант»

Всероссийская акция пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября. Участником может стать любой желающий, владеющий русским языком, в  возрасте от  15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru  12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

 




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