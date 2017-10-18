Всероссийская акция пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября. Участником может стать любой желающий, владеющий русским языком, в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
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