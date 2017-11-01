На Среднюю Волгу начинает поступать холодный воздух, дождь перейдет в снег, а температура в ночные часы понизится до отрицательных значений, возможны заморозки до минус 5, сообщили в областном Гидрометцентре. На дорогах не исключено образование гололедицы, в ГИБДД напоминают водителям о необходимости смены резины на зимнюю.
Также стоит напомнить, что в этом году госавтоинспектор может запретить эксплуатацию автомобиля с ошипованными шинами, на котором не установлен знак «Шипы». Штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Кроме того, сам знак должен соответствовать ГОСТу. Длина стороны треугольника - не менее 20 сантиметров, внутренний контур красного цвета, ширина полосы – 10% от длины стороны, в центре крупная буква «Ш». Фон знака – белый.
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