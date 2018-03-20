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20 марта 2018
13:26:43

В Тольятти «накрыли» подпольный цех по производству «незамерзайки»

 "Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти пресечена деятельность нелегального цеха по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что на территории предприятия в Автозаводском районе осуществлялись приемка сырья, розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка бутылок этикетками с целью дальнейшей реализации. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тысячи литров. Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - рассказала Ирина Волк.

Полицейскими задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – 35-летний местный житель.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: 63мвд.рф




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