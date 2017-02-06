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06 февраля 2017
10:22:26

В Тольятти накажут очередного «алко-водителя»

О подозрительном автомобиле «Лада Гранта» в ночь на воскресенье экипажу ДПС сообщили активисты «Ночного патруля». Инспекторы остановили машину  на бульваре 50 лет Октября, за рулем сидел молодой человек 25 лет с признаками опьянения.

Ему предложили пройти проверку с помощью алкотестера, нарушитель не стал согласился, но при этом всячески старался сорвать процедуру, имитируя выдох, и пытаясь «обмануть» прибор.

Тогда полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование в тольяттинском наркодиспансере. Экспертиза показала, что нарушитель действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на 1,5 года.




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