О подозрительном автомобиле «Лада Гранта» в ночь на воскресенье экипажу ДПС сообщили активисты «Ночного патруля». Инспекторы остановили машину на бульваре 50 лет Октября, за рулем сидел молодой человек 25 лет с признаками опьянения.

Ему предложили пройти проверку с помощью алкотестера, нарушитель не стал согласился, но при этом всячески старался сорвать процедуру, имитируя выдох, и пытаясь «обмануть» прибор.

Тогда полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование в тольяттинском наркодиспансере. Экспертиза показала, что нарушитель действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на 1,5 года.