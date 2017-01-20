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20 января 2017
14:33:37

В Тольятти накажут граждан, которые не дружат с ремнем

Речь идет об автомобильном устройстве, которое призвано повысить безопасность, людей путешествующих в автомобиле. В ГИБДД напомнили, что применение ремней на 50% снижает тяжесть последствий при ДТП. Несмотря на это, в нашем городе водители и пассажиры идут на всевозможные уловки, чтобы обмануть инспектора и не пристегнуться.

Только в этом году выявлено более 8000 подобных нарушений. Двадцать человек инспекторы застали врасплох во время рейда, который прошел накануне. Согласно ст. 12.6 КоАП РФ  за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, также не пристегнутых ремнями безопасности, наступает административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В ГАИ также отметили, что повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, являются одной из основных причин смертей и травм в мировом масштабе. Приблизительно 1,2 миллиона человек ежегодно погибают в мире в результате дорожных аварий, и еще до 50 миллионов получают ранения.




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