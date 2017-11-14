Пожар вспыхнул в здании на Тихом проезде около 4 часов дня, сообщила группа "Происшествия Тольятти".

На место для ликвидации ЧП были направлены более 20 огнеборцев и 5 единиц техники. Несмотря на то, что они прибыли довольно быстро, огонь спел перебраться на кровлю дома. В итоге строению был нанесен серьезный ущерб. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В причинах пожара разберутся дознаватели, им также предстоит назвать сумму причиненного владельцам дома ущерба.