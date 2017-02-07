Андрея Жданова в его квартире утром 7 февраля обнаружили родственники. Характер повреждений на теле, как пишет "День города", позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства гибели, которые в настоящий момент уточняются.

Жданов известен не только в Тольятти, но и во всей России — в первую очередь, успешным участием в телевикторине «Своя игра». Выпускник Литературного института имени Горького, он много лет проработал редактором корпоративной газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот».

Полтора года назад Андрей потерял супругу — 28 августа 2015 года Анна Жданова покончила с собой, сбросившись с высотного здания. Ее тело обнаружили случайные прохожие. В кармане Анны Ждановой была найдена предсмертная записка, содержание которой сводилось к тому, что она не хочет жить, просит у близких прощения и никого в случившемся не винит.