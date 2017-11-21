Выдачу новой серии государственных регистрационных знаков начнут уже на следующей неделе. Об этом «Площади Свободы» сообщил начальник РЭО ГИБДД У МВД России по Тольятти Денис Гусев. По его словам, решение об издании новой серии госномеров было принято на уровне руководства МВД России в связи с тем, что все варианты серии 163 уже исчерпаны.

С начала года наше регистрационно-экзаменационное отделение, напомним, даже выдавало «крымскую» серию «82», но эта партия была относительно небольшой и уже закончилась. Сейчас, по словам Гусева, РЭО продолжает выдавать автовладельцам госномера 163-й серии. В Самаре номера с цифрами «763» уже выдаются.

Начальник напомнил, что серии «63» и «163» вручались автовладельцам примерно по десять лет каждая. Так что новой, 763-ей, должно хватить надолго.