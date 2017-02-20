слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
20 февраля 2017
10:13:36

В Тольятти начнет работу "Школа садоводов"

Первое занятие состоится в эту субботу, 25 февраля, с 10:00 до 14:00 в актовом зале мэрии на ул. Белорусской, 33. Как заявили в мэрии, приглашаются все желающие - садоводы и дачники, заинтересованные в получении высокого экологически чистого урожая.

На ближайших занятиях расскажут про семена: как собрать, сохранить, определить их всхожесть, а также про выращивание овощной и цветочной рассады.

В горадминистрации добавили, что в прошлом году социально-значимый проект имел большой успех среди дачников в Самаре. Поэтому в этом году принято решение продолжить мероприятие и в других городах области, в том числе в нашем.

Подробная информация на официальном сайте "Школы садоводов". Контактный телефон: +7(927)746-09-74.




Последние новости Тольятти

20 февраля
9:47
АВТОВАЗ возвращается к пятидневке

За небольшим исключением...

20 февраля
9:31
Диане Анкудиновой просят дать второй шанс

И разрешить ей повторно выступить на слепых прослушиваниях в шоу «Голос.Дети» на Первом канале...

20 февраля
9:10
В полиции пояснили, что на самом деле произошло на улице Дзержинского в Тольятти

Накануне там маршрутка в буквальном смысле слова переехала женщину-пешехода...

20 февраля
8:53
Проезд по мосту у Климовки могут сделать платным

Рассматриваются различные варианты использования дороги...

20 февраля
8:11
На набережной 6 квартала Тольятти сегодня стартует чемпионат мира по зимним видам парусного спорта

В программу соревнований включены...

20 февраля
8:09
В Тольятти начали отмечать Масленицу

Сегодня началась сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом...

20 февраля
7:59
В Госдуме разработали законопроект о «черных списках» авиапассажиров

Предлагается на 3 года запрещать полеты тем, кто...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+