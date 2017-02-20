Первое занятие состоится в эту субботу, 25 февраля, с 10:00 до 14:00 в актовом зале мэрии на ул. Белорусской, 33. Как заявили в мэрии, приглашаются все желающие - садоводы и дачники, заинтересованные в получении высокого экологически чистого урожая.
На ближайших занятиях расскажут про семена: как собрать, сохранить, определить их всхожесть, а также про выращивание овощной и цветочной рассады.
В горадминистрации добавили, что в прошлом году социально-значимый проект имел большой успех среди дачников в Самаре. Поэтому в этом году принято решение продолжить мероприятие и в других городах области, в том числе в нашем.
Подробная информация на официальном сайте "Школы садоводов". Контактный телефон: +7(927)746-09-74.
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