Первые уборки территорий запланировали городские волонтеры. В частности, ежегодные добровольческие акции по благоустройству традиционно организует дом молодежных организаций «Шанс».
Как рассказали в администрации, акции пройдут по следующему графику:
• 20 апреля 2018 г. в 14.00 состоится акция «Важное дело» по уборке территории ГБУ СО «Тольяттинский пансионат» (дом для престарелых и инвалидов) (ул. Ларина, 1);
• 28 апреля 2018 г. в 11.00 на территории набережной Комсомольского района состоится добровольческая акция «Чистый берег» (организационный сбор участников в 10.45 на площадке около ДЦ «Саммит»);
• 28 апреля 2018 г. в 11.00 на территории набережной Автозаводского района состоится добровольческая акция «Чистый берег» (организационный сбор участников в 10.45 около летнего ресторана «Небо» ул. Спортивная, 23).
К участию в добровольческих акциях «Чистый берег» и «Важное дело» приглашаются учащиеся, студенты и все неравнодушные тольяттинцы, которые искренне любят свой город и хотят его видеть чистым и зеленым.
Фото: администрация Тольятти
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