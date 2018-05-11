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11 мая 2018
07:30:04

В Тольятти начинаются отключения горячей воды

Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков. Так, сегодня, 11 мая, не будет горячего водоснабжения у потребителей микрорайона Поволжский. С 14 по 18 мая лишь холодная вода будет течь из кранов в домах Центрального района, 14а и 17а кварталов «нового города», центральной части Комсомольского района и в микрорайоне Шлюзовой.

Гидравлические испытания являются одной из эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Территориальное управление по теплоснабжению также напоминает, что на период испытаний запрещается проводить ремонтные работы на тепловых сетях. Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонам: 719-252 и 283-322.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений. ТУТС Тольятти приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.




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