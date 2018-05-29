В ближайший четверг, 31 мая, состоится открытие третьего сезона социального проекта «Здравый смысл», который реализует Фонд поддержки спорта при содействии компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».
Начало в 18.00 на площадке дворца спорта «Волгарь» (Приморский бульвар, 37). В течение всего лета, каждые понедельник, среду и пятницу в 19:00 тольяттинцев ждут занятия на открытом воздухе под руководством лучших тренеров города.
Несколько площадок будут работать одновременно: фитнес, кроссфит, воркаут, единоборства, капоэйра, баскетбол и гандбол. Самых маленьких спортсменов ждут занятия с инструкторами детского фитнеса.
Традиционно общие тренировки проходят под музыку, с участием ведущего и фотографа. Весь медиаконтент доступен в официальной группе проекта.
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