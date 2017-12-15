Двое мужчин вступили в преступный сговор с легендой «Ваша карта заблокирована». Используя сотовые телефоны, ноутбуки и сим-карты, они осуществляли смс-рассылку с ложным текстом о блокировке банковской карты и указанием номера, на который необходимо перезвонить.

В телефонных разговорах с потерпевшими представлялись специалистами «Сбербанка России, выпытывая у доверчивых граждан данные карты и паспорта. Таким образом они получали доступ к счетам потерпевших и переводили имеющиеся на них деньги на свои карты и «QIWI-кошельки».

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.