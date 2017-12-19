Как сообщили в департаменте образования, стартовал первый этап. Заявления от родителей будут принимать в образовательные учреждения, за которыми закреплена вся территория городского округа. Это так называемые статусные школы - лицеи и гимназии.
Второй этап - со всеми остальными школами - начнется 26 января. Заявления принимаются как дистанционно, через портал образовательных услуг, так и очно, непосредственно в школе. Все подробности – на сайте департамента образования администрации.
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