Уже сегодня – первый военный парад. Проведет его Тольяттинский госуниверситет. Через 2 часа на площади перед главным корпусом ТГУ в торжественном марше пройдут более 500 курсантов института военного обучения. А затем состоится акция «Наш бессмертный полк» - примкнуть может любой желающий, отметили в вузе. Для этого надо к 12:00 принести фотографии героев ВОВ и ветеранов, которых уже нет с нами. После стихотворения Роберта Рождественского «Помните» и во время звучания песни «Журавли» фотографии нужно поднять над головой и держать до окончания минуты молчания.

В университете отметили, что ТГУ единственный вуз в регионе, который проводит собственный военный парад, по масштабам не уступающий параду у Вечного огня. В конце праздника все гости смогут угоститься настоящей армейской кашей в сквере перед главным корпусом ТГУ.

А в 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву. Это перед КПП военного училища на ул. Ворошилова – там состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В программе: возложение цветов к памятнику, выставка вооружения, военной техники, показательные выступления по рукопашному бою, концерт и полевая кухня.