В этом году он пройдет в 31 раз в рамках серии Лыжных марафонов России, посвящен будет 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. Спортсмены выйдут на старт 3-4 марта в пригородном лесу в районе спортивной базы Автозаводского района.

3 марта — старт в 12.00 марафон 30, 50 км, стиль свободный,

4 марта — старт в 11.00 марафон «Юниор» 5, 10, 20 км, «свободная тройка».

Участниками марафона могут стать все желающие жители Российской Федерации и зарубежных стран, имеющие специальную подготовку, допуск врача и страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Участники соревнования, подавшие предварительную заявку на участие в марафоне на дистанции 30 и 50 км., будут стартовать со стартовых позиций, которые будут определены по следующему порядку:

— по результату, показанному в Тольяттинском лыжном марафоне в 2017 году,

— участники, завившиеся в день проведения соревнований, занимают последние стартовые позиции.

Регистрация участников марафона проводится мандатной комиссией по адресу: ул.Маршала Жукова,49:

28 февраля – 2 марта – с 10:00 до 18:00, для иногородних спортсменов предоставляется дополнительное время на регистрацию – 3 марта с 8:00 до 10:00.

Предварительная регистрация по e-mail: t-sdushor1@mail.ru и телефону 76-65-40 будет осуществляться до 2 марта.

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