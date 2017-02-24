Она откроется 25 февраля в ресторанах Гостиничного комплекса «Парк Отель». Торжественный старт будет дан в 16:00 на фестивале «Маленькая страна с Большим Сердцем».
Ценителей Швейцарской национальной кухни ждут мастер-классы-шоу от швейцарских поваров, победителей международных конкурсов. Сырный фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты - то, что украсит стол гостей и надолго оставит приятное послевкусие, рассказали организаторы.
В качестве почетных гостей приглашены вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, а также политический и общественный деятель Владимир Гутенев. Мероприятие проводится с целью развития деловых и культурных связей между Россией и Швейцарской Конфедерацией.
По данным ученых, первая встряска нас ждет уже завтра
Это российская национальная платежная система.
Актеру, народному артисту РСФР было 78 лет.
Он появился в городе Ступино Московской области
Причем. слабоотрицательной температура воздуха может стать уже в воскресенье
Это случилось в ночь на среду
Но это машины не тольяттинской сборки