Она откроется 25 февраля в ресторанах Гостиничного комплекса «Парк Отель». Торжественный старт будет дан в 16:00 на фестивале «Маленькая страна с Большим Сердцем».

Ценителей Швейцарской национальной кухни ждут мастер-классы-шоу от швейцарских поваров, победителей международных конкурсов. Сырный фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты - то, что украсит стол гостей и надолго оставит приятное послевкусие, рассказали организаторы.

В качестве почетных гостей приглашены вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, а также политический и общественный деятель Владимир Гутенев. Мероприятие проводится с целью развития деловых и культурных связей между Россией и Швейцарской Конфедерацией.