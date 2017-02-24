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24 февраля 2017
15:44:08

В Тольятти начинается Неделя швейцарской кухни

Она откроется 25 февраля в ресторанах Гостиничного комплекса «Парк Отель». Торжественный старт будет дан в 16:00 на фестивале «Маленькая страна с Большим Сердцем».

Ценителей Швейцарской национальной кухни ждут мастер-классы-шоу от швейцарских поваров, победителей международных конкурсов. Сырный  фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты - то, что украсит стол гостей и надолго оставит приятное послевкусие, рассказали организаторы.

В качестве почетных гостей приглашены вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, а также политический и общественный деятель Владимир Гутенев. Мероприятие проводится с целью развития деловых и культурных связей между Россией и Швейцарской Конфедерацией.

 



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