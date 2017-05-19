Этим занимается благотворительный фонд «Духовное наследие» имени Сергея Жилкина совместно с администрацией.
Бронзовую скульптуру предстоит отмыть, покрыть защитной мастикой, а также восстановить разрушенную плитку. Работы проводятся на высоте до 14 метров, а потому к ним привлечены профессионалы-альпинисты.
Как отметили в горадминистрации, сегодня памятник Василию Татищеву - одно из любимых мест отдыха жителей и обязательный пункт для посещения гостей Тольятти. За почти 20-летнюю историю существования конная статуя стала фактически символом нашего города. Удачное расположение скульптуры в живописном месте привлекает сюда все больше людей. К сожалению, это касается и вандалов, которые с завидной регулярностью оставляют свой «след в истории» в виде надписей и рисунков на стенах монумента.
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