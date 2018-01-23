Напомним, это первый муниципальный дом, который был построен в нашем городе. Строительство 10-этажки велось по программе жилищного строительства. Генеральным подрядчиком на объекте выступало ООО СК «АТП-5». Новостройку ввели в эксплуатацию еще в октябре 2015-го, но в силу различных причин заселение откладывалось. И вот, наконец, долгожданный час пробил.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.12.2012г. №3568-п/1 «Об установлении категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном специализированном жилищном фонде городского округа Тольятти» 40 квартир в новостройке предоставляются в качестве служебных жилых помещений работникам муниципальных бюджетных учреждений.

Служебное жилье получили 17 работников образовательных учреждений, 16 работников учреждений культуры, 4 работника учреждений физической культуры и спорта, 3 сотрудника Думы и администрации городского округа Тольятти.