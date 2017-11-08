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08 ноября 2017
09:38:17

В Тольятти началось производство топливных брикетов

Линию производительностью 1 тонна в час запустила компания «Тара-Строй» - резидент индустриального парка «Тольяттисинтез».  Топливные брикеты или евродрова предназначены для использования в каминах, системах отопления производственных помещений. Сырьем для производства станут деревоотходы крупных предприятий, а также отходы, полученные при переработке древесины от плановых вырубок.

Фото Сибур

«Древесные топливные брикеты являются экологически чистым видом топлива. Они отличаются наиболее высокой теплотворностью, наименьшим образованием золы при сгорании и наименьшим выделением вредных веществ при горении», - говорит директор компании «Тара-Строй» Евгений Салиенко.

Пуск линии стал первым этапом реализации проекта «Тары-Строй» по изготовлению транспортной тары из композитных материалов. На втором этапе компания планирует приобретение, монтаж и пуско-наладку прессового оборудования. Транспортная тара будет изготавливаться из композитного материала на основе деревоотходов с применением технологии термического формования.

Особенность тары заключается в применении уникального способа соединения пластин стенки путем сопряжения их элементов. Благодаря этому тара становится сборно-разборной, не теряя при этом своих прочностных характеристик. Тара многоразового использования эргономична, удобна при штабелировании, имеет малый вес, обладает повышенной прочностью, в том числе от внешних климатических и механических воздействий. Конструкция тары запатентована компанией «Тара-Строй».

Информационная справка:

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» является первым частным индустриальным парком на территории Самарской области, созданным по инициативе головной компании СИБУР. Юридический статус парка получен в 2014 году. Индустриальный парк развивается по типу greenfield&brownfield. На сегодняшний день в парке разместились 12 резидентов с проектами различной специализации и масштаба. «Тольяттисинтез» является одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.




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