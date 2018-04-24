Об этом сообщил глава Комсомольского района Артем Анисимов. По его словам, в пятницу был заключен договор с компанией «Титан плюс», а в субботу подрядчик приступил к первому этапу строительства, который предположительно продлится до середины июня.

За это время окончательно уберут плиты старого фундамента, которые еще оставались, а также засыплют и утрамбуют котлован.

Фото: администрация