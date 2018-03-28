В первую очередь внимание уделяется местам традиционных подтоплений, где в период таяния снега скапливается вода.

Так, колодцы уже прочищены на проспекте Степана Разина (3А и 3Б кварталы), на ул. Юбилейной (4 квартал), на ул.Борковской (в районе ул. Офицерской), на дублере ул. 40 лет Победы возле Медгородка. Сейчас работы по устранению подтоплений ведутся на ул. Ленина в районе ул. Калмыцкой и ул. Льва Толстого.

К планомерной очистке всех колодцев по графику специалисты приступят с 1 апреля.

Несмотря на предпринимаемые усилия, отдельные участки на дорогах города в период активного таяния снега или обильных дождей все равно превращаются в непреодолимое водное препятствие. Даже прочищенные ливневки не всегда справляются с объемом воды, а на отдельных участках они отсутствуют вовсе. В таких случаях специалистам предстоит «разгонять» или откачивать лужи при помощи спецмашин. Радикально решить проблему можно только путем реконструкции системы ливневой канализации.

В администрации подчеркивают: в обязанности муниципалитета входит лишь очистка ливневых колодцев. За состояние отводных труб, которые соединяют ливневки с коллектором, отвечают ресурсоснабжающие компании.