Об этом сегодня сообщает мэрия. В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций, которые угрожают безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий работы по ямочному ремонту активизируются.
С начала 2017 года аварийный ремонт в городе произведен на площади свыше 2 тыс кв. м. В частности, в Автозаводском районе - 859 кв. м, в Центральном районе – 936 кв. м, в Комсомольском – 237 кв.м. Специалисты мэрии Тольятти фиксируют повреждения на дорогах и направляют сведения генеральному подрядчику (компания «ЭкоСфера») для принятия срочных мер.
Сообщить о серьезных деформациях дорожного покрытия могут и жители города. Информацию принимают в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии по следующим телефонам:
54-44-33 (доб. 3754, 3653) – Автозаводский район;
54-44-33 (доб. 3898) – Центральный район;
54-44-33 (доб. 4990) – Комсомольский район.
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствие с ГОСТ, аварийными считаются деформации, превышающие 5 см в глубину, 15 см в ширину и 60 см в длину.
В мэрии также добавили, что финансирование работ по аварийно-восстановительному ремонту дорог Тольятти осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей, сумма которого составляет лишь 17% от необходимого норматива. Многие «критичные» места на дорогах города будут устранены, благодаря плановому ремонту дорог, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 млрд. рублей.
Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве
На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров
Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей
Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе
Валентине Терешковой сегодня 80 лет.
Филиал компании «Торгмаш» расположился на МКАДе
Пока она "трудилась", ее снимали на видео