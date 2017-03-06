Об этом сегодня сообщает мэрия. В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций, которые угрожают безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий работы по ямочному ремонту активизируются.

С начала 2017 года аварийный ремонт в городе произведен на площади свыше 2 тыс кв. м. В частности, в Автозаводском районе - 859 кв. м, в Центральном районе – 936 кв. м, в Комсомольском – 237 кв.м. Специалисты мэрии Тольятти фиксируют повреждения на дорогах и направляют сведения генеральному подрядчику (компания «ЭкоСфера») для принятия срочных мер.

Сообщить о серьезных деформациях дорожного покрытия могут и жители города. Информацию принимают в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии по следующим телефонам:

54-44-33 (доб. 3754, 3653) – Автозаводский район;

54-44-33 (доб. 3898) – Центральный район;

54-44-33 (доб. 4990) – Комсомольский район.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствие с ГОСТ, аварийными считаются деформации, превышающие 5 см в глубину, 15 см в ширину и 60 см в длину.

В мэрии также добавили, что финансирование работ по аварийно-восстановительному ремонту дорог Тольятти осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей, сумма которого составляет лишь 17% от необходимого норматива. Многие «критичные» места на дорогах города будут устранены, благодаря плановому ремонту дорог, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 млрд. рублей.