Он находится в американском санкционном списке. Финансовый директор международной шахматной федерации Адриан Сигель предупредил, что 30 апреля счета организации будут закрыты. Банки в Швейцарии и за её пределами отказываются сотрудничать, пока ФИДЕ не снимет своего руководителя.
В черный перечень Кирсан Илюмжинов попал три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с президентом этой страны Башаром Асадом.
В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты
Fi. Об этом сообщили в «РЖД».
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов к участию в акции «Весна – тают пени».
Традиционный турнир по плаванию пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге
Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали
На Средней Волге воцарился солнечный антициклон
В городе побывала французская делегация