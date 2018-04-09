Он находится в американском санкционном списке. Финансовый директор международной шахматной федерации Адриан Сигель предупредил, что 30 апреля счета организации будут закрыты. Банки в Швейцарии и за её пределами отказываются сотрудничать, пока ФИДЕ не снимет своего руководителя.

В черный перечень Кирсан Илюмжинов попал три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с президентом этой страны Башаром Асадом.