слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
09 апреля 2018
08:18:29

В Тольятти начались контрольные объезды дорог, которые ремонтировались в последние пять лет

В объездах участвуют специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, а также и представители подрядных организаций. Магистрали находятся на гарантии, срок которой составляет от 3 до 5 лет.

Выявленные дефекты будут устранять за свой счет компании, которые производили ремонт. Объезды планируется завершить до конца апреля. Все работы по гарантийным обязательствам подрядчикам предстоит выполнить до 30 мая.

Аналогичные сроки установлены для внутриквартальных проездов и дворовых территорий, которые также проверяются в рамках объездов. Кроме того, проверяется целостность ограждений вдоль дорог, остановочные площадки, пешеходные дорожки и тротуары.




Последние новости Тольятти

09 апреля
10:27
Тольяттинец Даниил Иванов — вице-чемпион мира по мотогонкам на льду

В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты

09 апреля
10:19
К чемпионату мира 136 вокзалов Россиb объединит единая сеть Wi-Fi

Fi. Об этом сообщили в «РЖД».

09 апреля
10:13
Энергетики спишут накопившиеся пени тем, кто погасит долги

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов к участию в акции «Весна – тают пени».

09 апреля
10:08
Тольяттинские пловцы выступят на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»

Традиционный турнир по плаванию пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге

09 апреля
9:37
Тольяттинец инсценировал преступление, чтобы скрыть адюльтер

Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали

09 апреля
8:39
Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти

На Средней Волге воцарился солнечный антициклон

09 апреля
8:26
В Тольятти появится еще одно новое предприятие

В городе побывала французская делегация


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+