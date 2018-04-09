В объездах участвуют специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, а также и представители подрядных организаций. Магистрали находятся на гарантии, срок которой составляет от 3 до 5 лет.

Выявленные дефекты будут устранять за свой счет компании, которые производили ремонт. Объезды планируется завершить до конца апреля. Все работы по гарантийным обязательствам подрядчикам предстоит выполнить до 30 мая.

Аналогичные сроки установлены для внутриквартальных проездов и дворовых территорий, которые также проверяются в рамках объездов. Кроме того, проверяется целостность ограждений вдоль дорог, остановочные площадки, пешеходные дорожки и тротуары.