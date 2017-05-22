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22 мая 2017
11:37:18

В Тольятти начались гидравлические испытания

Специалисты будут проверять тепловые сети от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. С сегодняшнего дня по 26 мая приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов. В Комсомольском такие испытания уже проведены со 2 по 5 мая.

Гидравлические испытания являются одной из эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. Подъем давления начнется завтра, 23 мая. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ТУТС Тольятти по телефону 28-33-22.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

ТУТС Тольятти приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.




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