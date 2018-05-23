Об этом сообщили в городской администрации. Здесь запланированы замена асфальта и покраска металлических поверхностей. Работы выполняет подрядная организация «Проф-регион» из Тольятти, которая недавно одержала победу на электронном аукционе. Сумма контракта 3 млн 141 тысяча рублей.
Второй объект, который отремонтирует подрядчик, находится в районе остановки «Жигулевское море». На мосту через трассу М-5 предусмотрен ремонт бетонных и железобетонных конструкций, очистка поверхностей, покраска фасадов, а также замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.
Срок действия контракта – до 31 июля. Но подрядная организация обещает выполнить работу раньше.
Фото: Администрация Тольятти
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