Сегодня началась сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, именуемая в народе Масленицей. Кстати, в этом году завершение Масленицы, ее так называемая, "широкая" часть, приходится на даты еще одного праздника - 23 февраля.



История и традиции Масленицы дошли до нас еще с языческих времен. Празднование, знаменующее приход долгожданной весны, выливается в веселые гуляния на улицах и площадях городов. Калядки да песни-частушки, обжорные ряды, румяные блины и другие угощения, без них не обходится Масленица. Однако церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи. В период Сырной седмицы можно употреблять в пищу сыр и другие молочные продукты, включая масло, отсюда и название - масленица.



В старину вся неделя делилась на два периода: Узкую Масленицу и Широкую Масленицу. Узкая - это первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая - последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье.



В первые 3 дня можно было работать, а с четверга все прекращалось, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.



Понедельник - встреча. Это начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.



Вторник - заигрыши. В этот день проводили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодых приглашали кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: "У нас горы снежные готовы и блины напечены - просим жаловать!".



Среда - лакомка. В этот день зять приходил к теще на блины, которые она сама готовила. Теща демонстрировала расположение мужу своей дочери.



Четверг - разгул. Начало широкой Масленицы. Празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг - штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы - выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.



Пятница - тещины вечерки. В этот день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь - жена зятя. Теща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким.



Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.



Воскресенье - проводы. Это кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.



Програма празднования Масленицы в Тольятти 26 февраля ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.