Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». К этому событию решено приурочить и празднование 20-летия гандбольного клуба «Лада». Юбилей коллектива, официально созданного 7 апреля 1998 года для развития в городе на Волге ручного мяча, решено отметить с размахом 21 марта.

Торжественная церемония состоится перед началом матча третьего тура группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года между женскими национальными сборными России и Румынии. Вмещающая 6200 зрителей «Лада-Арена» по рекомендации Федерации гандбола России была утверждена в качестве места проведения этой календарной встречи Европейской гандбольной федерацией буквально на днях.

Тольятти не впервые принимает поединок международного уровня с участием национальных женских сборных. Первый состоялся в УСК «Олимп» девятнадцать лет тому назад, 16 апреля 2000 года, вскоре после дебюта гандбольной «Лады» в отечественной суперлиге. Ответная игра квалификационной серии плей-офф чемпионата Европы с командой Испании принесла успех россиянкам со счетом 24:20, благодаря чему они пробились на Евро-2000 в Румынию, где стали в декабре обладательницами бронзовых наград.

В сезоне 2011/2012 годов, в преддверии Олимпиады в Лондоне, российская национальная дружина сыграла в Тольятти сразу два официальных календарных матча, и оба в рамках квалификационного группового турнира чемпионата Европы. На площадке УСК «Олимп» 19 октября 2011 года была обыграна команда Польши (32:21), а 3 июня 2012 года во Дворце спорта «Волгарь» россиянки взяли верх над сборной Великобритании (31:22) и завоевали одну из двух путевок от группы на Евро-2012 в Сербию.

Во всех трех вышеперечисленных случаях главную дружину страны возглавлял Евгений Трефилов, которые продолжает это делать и теперь. Под его руководством нынешняя сборная России провела уже два матча отборочного турнира к Евро-2018. В обеих играх приняли участие три гандболистки «Лады» (Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина), не считая целый ряд ее бывших игроков, в том числе воспитанниц тольяттинской школы гандбола. В стартовом туре россиянки 28 сентября 2017 года выиграли в Москве у Португалии (32:25), а спустя два дня уступили в Австрии (25:27).

На данный момент во главе группы расположились румынки, которые тех же осенних соперников уверенно переиграли и имеют четыре набранных очка, тогда как в копилке России – пока только два. К месту событий подопечные Трефилова прибудут заблаговременно в расширенном составе и с целью качественной подготовки к ответственейшему матчу проведут в Тольятти полномасштабный 10-дневный сбор. Для попадания на финал чемпионата Европы, который пройдет в период с 29 ноября по 16 декабря во Франции, необходимо занять в своем квартете одно из двух первых мест. Финиширует двухкруговой отборочный этап в начале июня.

Поединок лидеров и главных фаворитов четвертой квалификационной группы на тольяттинской «Лада-Арене», никогда прежде не принимавшей гандбольные игры, будет украшен празднованием юбилея ГК «ЛАДА». Стартовый свисток арбитров матча прозвучит в 19.30, а торжественный вечер в честь 20-летия клуба начнется в 18.00. Зрителей ожидает множество приятных сюрпризов. В качестве почетных гостей на грандиозное шоу получат приглашение многочисленные тольяттинские участницы Олимпийских игр и другие ветераны прославленной автозаводской команды мастеров, внесшие весомый вклад в ее достижения.

Билеты на предстоящее мероприятие на «Лада-Арене», объединяющее два знаковых события (юбилейное торжество плюс международный матч), начали проджавать накануне. Их стоимость колеблется в пределах от 50 до 250 рублей, а реализация производится через систему bilettlt.ru, внедренную во все городские билетные кассы Тольятти. Владельцам сезонных абонементов на домашние матчи гандбольной команды «Лада» для получения бесплатного билета на двойной весенний праздник необходимо обратиться в кассу манежной части УСК «Олимп». Места для них зарезервированы в четвертом секторе просторного ледового дворца, который к вечеру 21 марта преобразится в красочный гандбольный зал.