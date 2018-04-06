В этом году празднование пройдет под слоганом «Победный яркий май» и охватит все районы города. Более десятка мероприятий состоятся на открытых городских площадках в дневное время и еще 4 займут вечерние часы. Кроме того, в 5 местах угощать гостей будет «Полевая кухня».

Общегородское празднование Дня Победы торжественно стартует одновременно по всему городу в 10 утра. В Центральном районе старт 9 Мая дадут на традиционном параде Победы на площади Свободы. В этом году маршем по главной площади пройдут представители военных частей, студенты военной кафедры ТГУ и МЧС. Впервые в торжественном мероприятии примут участие воспитанники кадетских классов школ и ветераны военных действий.

В парке Победы у Монумента Славы состоится торжественное мероприятие «Великой Победы немеркнущий свет!». Мероприятия схожей тематики пройдут на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовом и на площади Денисова в микрорайоне Поволжском. Объединит все районы города в этот торжественный день «минута молчания».

В 12 часов дня в Автозаводском районе стартует акция-шествие «Бессмертный полк». Сбор участников назначен на 11 утра на пересечении улиц Свердлова и Юбилейной. Финиширует колонна возле Дворца спорта «Волгарь». В этом году по инициативе официального представителя «Бессмертного полка» в Тольятти Татьяны Яковчук-Жигулиной будет сформирована единая колонна горожан. Администрация города предпримет меры по обеспечению безопасности участников шествия. Исключение в этом году сделали только для жителей Шлюзового. Ввиду его отдаленности и сложной транспортной ситуации там соберут свой «Бессмертный полк», который стартует в 12 часов от школы № 75 (ул. Гидротехническая, д. 31).

В 14.00 центром притяжения станет Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова. Помимо большой праздничной программы, там запланированы показательные полеты авиации ДОСААФ России. Пролеты вертолетов с флагами России и Победы, десантирование парашютистов, выполнение фигур высшего пилотажа на самолетах ЯК-52 и многое другое смогут увидеть горожане в этот день. Единственное, о чем убедительно просят горожан сотрудники правопорядка, заранее выбирать парковочные места, чтобы избежать транспортной напряженности.

Вечерние концертные программы также стартуют в одно время – в семь вечера на площадках центра отдыха «ТольяттиАзот», Дворца спорта «Волгарь» и на площади Свободы. В финале всех их объединит совместное исполнение песни-гимна «День Победы». Завершится праздничный день в 22.00 салютом. Он прогремит в Центральном, Комсомольском, Автозаводском районах и микрорайоне Шлюзовом.

Помимо ключевых событий этого дня, также запланирован целый ряд спортивно-развлекательных мероприятий. Это общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, открытое первенство по футболу, концерты и театрализованные композиции, а также открытые кинопоказы.

Фото: tgl.ru