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18 мая 2018
08:36:37

В Тольятти началась «Большая игра»

В городе стартовал турнир по мини-футболу. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта,
15 и 17 мая были сыграны матчи первого тура. Участие в них приняли 288 команд (2304 человека).

В Комсомольском районе – 36 команд, Центральный район – 54, Автозаводский – 198 команд.
Второй этап турнира пройдет 22 и 24 мая.




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