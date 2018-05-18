В городе стартовал турнир по мини-футболу. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта,

15 и 17 мая были сыграны матчи первого тура. Участие в них приняли 288 команд (2304 человека).

В Комсомольском районе – 36 команд, Центральный район – 54, Автозаводский – 198 команд.

Второй этап турнира пройдет 22 и 24 мая.