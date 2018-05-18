В городе стартовал турнир по мини-футболу. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта,
15 и 17 мая были сыграны матчи первого тура. Участие в них приняли 288 команд (2304 человека).
В Комсомольском районе – 36 команд, Центральный район – 54, Автозаводский – 198 команд.
Второй этап турнира пройдет 22 и 24 мая.
Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв
Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата
Об этом сообщили в администрации.
Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов
И будет сопровождаться жарой.
Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары