Как рассказалаи в администрации, 6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие. Школа создана, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса для учеников бывшей тольяттинской консерватории.

Напомним, что 23 января 2018 года на сайте Рособрнадзора была размещена информация о приостановлении лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория». Спустя всего месяц проблема была решена – в здании музыкального училища начала работу новая школа искусств.

Наталья Тонковидова, руководитель департамента культуры, вручила директору лицензию на ведение образовательной деятельности. Поздравляя учеников и преподавателей со вторым рождением школы искусств, она подчеркнула, что школа создалась не на базе консерватории, а как отдельная самостоятельная организация:

- Новое учебное заведение «Школа искусств Центрального района» - это отдельное юридическое лицо, которое получило лицензию 6 марта и запустило образовательную деятельность. В случае, если областное Правительство и министерство культуры дадут нам разрешение на создание регионального или филиала федерального вуза на базе нашей консерватории, мы готовы безвозмездно передать часть площадей здания на ул. Победы, 46, для этих целей.

Ирина Скрипачева, директор Школы искусств Центрального района:

- Я считаю это событие знаковым, школу смело можно назвать дважды рожденной. Я уверена, что то, что создается сегодня для нашего подрастающего поколения, обязательно позитивно повлияет на развитие культурного слоя нашего города, ведь все мы приложили максимум усилий, чтобы этот проект скорее реализовался.

Также Ирина Александровна рассказала немного о новой школе:

- Сейчас мы имеем лицензию на дополнительное образование для детей и взрослых. По окончании обучения в нашем заведении будет выдаваться свидетельство о получении дополнительного образования.

По словам Скрипачевой, весь педагогический состав остался прежний, более 60 педагогов перешли из консерватории. Все направления обучающих программ также сохранили преемственность – и хореография, и изобразительное искусство, и музыкальные классы.

В новом учебном году планируется заполнить 540 бюджетных мест и около 200 коммерческих. Новый набор начнется стандартно в мае после сдачи экзаменов и прослушивания. По словам Скрипачевой, цены на услуги остались прежними. Также для дошколят продолжит работать развивайка «Солнечный город», где ребят 5-6 лет готовят к школе.