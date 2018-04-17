Тольяттинцы сообща отмывают, убирают и украшают городские территории. Ожидается, что на субботники 21 и 28 апреля выйдет беспрецедентное число жителей.Акции по наведению чистоты продлятся до 9 мая, сообщили в администрации. За несколько недель будет очищена территория площадью 1,5 млн квадратных метров.

В этом году субботники будут еще более масштабными, нежели в предыдущие годы.

Из-за поздней весны специалистам, отвечающим за уборку дорог и придомовых территорий, привести город в порядок к первомайским праздникам и Дню Победы без помощи горожан вряд ли удастся. Между тем глава города Сергей Анташев поставил масштабную задачу – к 1 мая Тольятти должен быть убранным, а к 9 мая, когда народ выйдет на улицы праздновать день Победы, – просто блестеть.

Пользуясь установившейся погодой, отраслевые департаменты и районные администрации заранее организовали работу в различных направлениях. Например, в Комсомольском районе в минувшие выходные продуктивно потрудились наиболее ответственные и активные управляющие компании и организации, занимающиеся обслуживанием магистральных дорог и внутриквартальных территорий. В уборке района были задействованы 231 человек и 19 единиц техники.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, прошли организационные совещания с подрядчиками и отраслевыми подведомственными учреждениями, которые в рамках муниципального контракта или гарантий обеспечивают содержание и ремонт ограждений, павильонов остановок общественного транспорта, стоек дорожных знаков, светофоров и опор контактной сети. Составлен план-график всех будущих действий. Служба энергохозяйства троллейбусного управления уже очистила от грязи 420 опор контактной сети. В общем и целом, планируется помыть и покрасить 1 322 опоры. Все необходимые материалы для этого имеются.

В городе будут отремонтированы и покрашены 32 километра пешеходных ограждений, в том числе чуть больше 20 километров по гарантийным обязательствам, 10 – за счет средств бюджета, еще полтора километра покрасят добровольцы.

В кратчайшие сроки с дорог будет убрана прибордюрная грязь. Начиная со среды, три дорожных комбайна будут круглосуточно работать на дорогах в каждом районе города, пока все городские магистрали не будут расчищены. В максимально короткие сроки нанесут дорожную разметку.

К летнему сезону подготовятся и владельцы торговых павильонов, которые очистят стены от надписей и рекламных объявлений. Что касается крупных промпредприятий, то они проведут уборку прилегающих к заводам территорий. Также на субботники выйдут представители администрации, думы, общественных организаций, сотрудники муниципальных учреждений.