В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем. Водитель «Калины» совершил наезд на 11-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик был без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. После оказания помощи медики направили его на амбулаторное лечение.