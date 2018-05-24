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24 мая 2018
12:07:25

В Тольятти на «зебре» сбили мальчика

В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем. Водитель «Калины» совершил наезд на 11-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик был без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. После оказания помощи медики направили его на амбулаторное лечение.




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