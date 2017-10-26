ДТП произошло накануне около 9 вечера у дома № 96«А» по улице Мира. Молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда угодил под колеса автотранспорта. Парень шел домой с тренировки, двигался по маршруту, которым пользуется постоянно, был одет в куртку и брюки темного цвета, без световозвращающих элементов.

У пострадавшего ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. Наезд на пешехода один и самых распространенных видов ДТП в нашем городе. Как отметили в Госавтоинспекции, ни «зебра», ни зеленый сигнал светофора не гарантируют пешеходу жизнь, поэтому необходимо самому всегда смотреть по сторонам. И крайне желательно в темное время суток обозначать себя светоотражателями.