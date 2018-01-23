ДТП произошло сегодня утром на пешеходном переходе. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», наезд совершил водитель вазовской «десятки». Пешеход получил серьезные травмы, сейчас его пытаются спасти врачи в больнице.
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По данным инспекции, за прошедшие сутки под колеса авто попали уже 4 человека.
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