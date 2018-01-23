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23 января 2018
09:50:42

В Тольятти на улице Заставной сбили человека

 ДТП произошло сегодня утром на пешеходном переходе. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», наезд совершил водитель вазовской «десятки». Пешеход получил серьезные травмы, сейчас его пытаются спасти врачи в больнице.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По данным инспекции, за прошедшие сутки под колеса авто попали уже 4 человека.




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