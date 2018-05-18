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18 мая 2018
09:25:26

В Тольятти на сегодня объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в администрации. По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 19:00 в Тольятти и Ставропольском районе ожидается местами кратковременный дождь, гроза, сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

В лесах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).  

В связи с неблагоприятными явлениями на территории Самарской области возможно возникновение  аварийных ситуаций:

- обрыв или повреждение ЛЭП и линий связи,

- затруднение в движении транспорта,

- уменьшение пропускной способности автотранспорта,

- образование заторов, что может вызвать скопление на дорогах машин и увеличить риск ДТП.




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