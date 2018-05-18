Об этом сообщили в администрации. По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 19:00 в Тольятти и Ставропольском районе ожидается местами кратковременный дождь, гроза, сильный ветер с порывами 15-20 м/с.
В лесах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).
В связи с неблагоприятными явлениями на территории Самарской области возможно возникновение аварийных ситуаций:
- обрыв или повреждение ЛЭП и линий связи,
- затруднение в движении транспорта,
- уменьшение пропускной способности автотранспорта,
- образование заторов, что может вызвать скопление на дорогах машин и увеличить риск ДТП.
Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв
Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата
Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов
И будет сопровождаться жарой.
Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары
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