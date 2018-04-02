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02 апреля 2018
09:48:55

В Тольятти на пожаре погибли два человека

Тела мужчины и женщины обнаружены после ликвидации возгорания в частном доме на ул. Саратовской. Это в Центральном районе. Сообщение о ЧП спасатели получили сегодня в первом часу ночи.  На место выехали три пожарных расчета и 4 единицы техники.

Площадь пожара составила 20 кв.м. Ликвидировать огонь удалось в течение получаса. Дознаватели сейчас выясняют все обстоятельства ЧП и ущерб от него. Полиция расследует причины смерти погибших.




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