Тела мужчины и женщины обнаружены после ликвидации возгорания в частном доме на ул. Саратовской. Это в Центральном районе. Сообщение о ЧП спасатели получили сегодня в первом часу ночи. На место выехали три пожарных расчета и 4 единицы техники.
Площадь пожара составила 20 кв.м. Ликвидировать огонь удалось в течение получаса. Дознаватели сейчас выясняют все обстоятельства ЧП и ущерб от него. Полиция расследует причины смерти погибших.
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