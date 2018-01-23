ДТП произошло накануне на ул. Комсомольской у ТЦ «Аэрохолл», сообщили в ГИБДД. Водитель не предоставил преимущество пешеходам, в результате двухлетней девочке потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на ежедневный рост числа ДТП с участием пешеходов и просит их быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Большое количество ДТП происходит в темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют носить светлую одежду и обозначать себя светоотражателями.

Фото ГИБДД Тольятти