ДТП произошло накануне на ул. Комсомольской у ТЦ «Аэрохолл», сообщили в ГИБДД. Водитель не предоставил преимущество пешеходам, в результате двухлетней девочке потребовалась медицинская помощь.
Госавтоинспекция обращает внимание граждан на ежедневный рост числа ДТП с участием пешеходов и просит их быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Большое количество ДТП происходит в темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют носить светлую одежду и обозначать себя светоотражателями.
Фото ГИБДД Тольятти
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