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23 января 2018
13:05:29

В Тольятти на переходе сбили мужчину с ребенком на руках

ДТП произошло накануне на ул. Комсомольской у ТЦ «Аэрохолл», сообщили в ГИБДД. Водитель не предоставил преимущество пешеходам, в результате двухлетней девочке потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на ежедневный рост числа ДТП с участием пешеходов и просит их быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Большое количество ДТП происходит в  темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют носить светлую одежду и обозначать себя светоотражателями.

Фото ГИБДД Тольятти




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