Женщина госпитализирована, сообщает Волга ньюз, ссылаясь на источник в оперативных структурах.
Инцидент произошел накануне в 16:00 у здания администрации Ставропольского района, расположенного на площади Свободы. Люди помогли пострадавшей зайти в здание администрации и вызвали Скорую.
Между тем, в соцсетях появились фотографии другого инцидента, случившегося на улице Ботаническая. Там на машину в буквальном смысле слова сошла снежная лавина. Автомобиль получил механические повреждения, сообщений о пострадавших не поступало.
Фото: Виктор Тарасов
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