Женщина госпитализирована, сообщает Волга ньюз , ссылаясь на источник в оперативных структурах.

Инцидент произошел накануне в 16:00 у здания администрации Ставропольского района, расположенного на площади Свободы. Люди помогли пострадавшей зайти в здание администрации и вызвали Скорую.

Между тем, в соцсетях появились фотографии другого инцидента, случившегося на улице Ботаническая. Там на машину в буквальном смысле слова сошла снежная лавина. Автомобиль получил механические повреждения, сообщений о пострадавших не поступало.

Фото: Виктор Тарасов