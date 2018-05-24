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24 мая 2018
16:24:08

В Тольятти на ночь перекроют дорогу

Как сообщили в администрации, с 20:00 24 мая до 7:00 25 мая на участке по ул. Громовой в районе авторынка «Фаэтон» будет частично перекрыта проезжая часть в связи с проведением работ по восстановлению изоляции надземного трубопровода.

Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсивном режиме – по одной полосе проезжей части.

Общественный транспорт будет следовать по утвержденным маршрутам, возможны задержки в движении автобусов при следовании по маршрутам.

 




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