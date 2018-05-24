Как сообщили в администрации, с 20:00 24 мая до 7:00 25 мая на участке по ул. Громовой в районе авторынка «Фаэтон» будет частично перекрыта проезжая часть в связи с проведением работ по восстановлению изоляции надземного трубопровода.
Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсивном режиме – по одной полосе проезжей части.
Общественный транспорт будет следовать по утвержденным маршрутам, возможны задержки в движении автобусов при следовании по маршрутам.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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