Как сообщили в администрации, с 20:00 24 мая до 7:00 25 мая на участке по ул. Громовой в районе авторынка «Фаэтон» будет частично перекрыта проезжая часть в связи с проведением работ по восстановлению изоляции надземного трубопровода.

Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсивном режиме – по одной полосе проезжей части.

Общественный транспорт будет следовать по утвержденным маршрутам, возможны задержки в движении автобусов при следовании по маршрутам.