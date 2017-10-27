Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи. Преступление было совершено в одном из домов Комсомольского района, 35-летний мужчина получил ножевое ранение и скончался на месте.
Предполагаемого злоумышленника, являющегося владельцем дома, задержали сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, 56-летний тольяттинец нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Есть сведения, что застолья этих двоих и раньше нередко завершались конфликтами.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в совершении преступления он признался.
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