Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи. Преступление было совершено в одном из домов Комсомольского района, 35-летний мужчина получил ножевое ранение и скончался на месте.

Предполагаемого злоумышленника, являющегося владельцем дома, задержали сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, 56-летний тольяттинец нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Есть сведения, что застолья этих двоих и раньше нередко завершались конфликтами.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в совершении преступления он признался.