Шесть классов в тольяттинских школах закрылись на карантин.

На внеплановые каникулы ушли только те классы, в которых минимум 20% заболевших учеников. На данный момент закрыты два класса в школе № 74, а также по одному в школах №№ 10, 21, 25 и 94, сообщают "Городские ведомости ".

Впрочем, издание отмечает, что уровень заболеваемости ОРВИ далек от порога эпидемии. Сейчас болеет 4 419 учеников — 6,4% от общего числа тольяттинских школьников.

На днях Роспотребнадзор опубликовал требования к микроклимату помещений в школах и детских садах. Их соблюдение — это хорошая профилактика ОРВИ и гриппа.