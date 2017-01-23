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23 января 2017
08:10:49

В Тольятти на карантин закрылись 6 классов

Шесть классов в тольяттинских школах закрылись на карантин.

На внеплановые каникулы ушли только те классы, в которых минимум 20% заболевших учеников. На данный момент закрыты два класса в школе № 74, а также по одному в школах №№ 10, 21, 25 и 94, сообщают "Городские ведомости".

Впрочем, издание отмечает, что уровень заболеваемости ОРВИ далек от порога эпидемии. Сейчас болеет 4 419 учеников — 6,4% от общего числа тольяттинских школьников.

На днях Роспотребнадзор опубликовал требования к микроклимату помещений в школах и детских садах. Их соблюдение — это хорошая профилактика ОРВИ и гриппа.




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